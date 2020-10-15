«У Юры сложный график». Семак не просил Черчесова поберечь Жиркова
17:30
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» заявил, что побеседует с 37-летним Юрием Жирковым.
В октябрьских играх сборной России Жирков принял участие в трех матчах: полностью провел две встречи, а в игре Лиги наций с Венгрией (0:0) был заменен на 67-й минуте.
— Не просили ли вы Станислава Черчесова поберечь Жиркова?
— Не просил поберечь. Тренер сборной есть тренер сборной. У Юры сложный график. Обсудим с ним его состояние.
— Сможет ли сыграть с «Зенитом» Маммана?
— По-моему, со старта этого сезона любой арендованный имеет право сыграть с командой, которой принадлежит. Насколько я понимаю, он может с нами сыграть. (Гоша Чернов)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи
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