«У Юры сложный график». Семак не просил Черчесова поберечь Жиркова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» заявил, что побеседует с 37-летним Юрием Жирковым.

В октябрьских играх сборной России Жирков принял участие в трех матчах: полностью провел две встречи, а в игре Лиги наций с Венгрией (0:0) был заменен на 67-й минуте.

— Не просили ли вы Станислава Черчесова поберечь Жиркова?

— Не просил поберечь. Тренер сборной есть тренер сборной. У Юры сложный график. Обсудим с ним его состояние.

— Сможет ли сыграть с «Зенитом» Маммана?

— По-моему, со старта этого сезона любой арендованный имеет право сыграть с командой, которой принадлежит. Насколько я понимаю, он может с нами сыграть. (Гоша Чернов)