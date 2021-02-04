Стали известны сроки восстановления японского новичка «Рубина»
18:38
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в беседе с «СЭ» рассказал о состоянии здоровья японского полузащитника Мицуки Сайто. Он получил травму на тренировке.
— Сколько пропустит Сайто? Минимум шесть недель.
— Его травма как-то повлияет на решение по лишнему легионеру (в расположении «Рубина» девять иностранцев, заявить можно восьмерых)?
— Пока не могу сказать. Мы еще не определились, кто лишний.
21-летний полузащитник перешел в казанский клуб в декабре 2020 года, но пока не принимал участие в официальных играх.
(Севастиан Терлецкий)
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