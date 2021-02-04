Стали известны сроки восстановления японского новичка «Рубина»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в беседе с «СЭ» рассказал о состоянии здоровья японского полузащитника Мицуки Сайто. Он получил травму на тренировке.

— Сколько пропустит Сайто? Минимум шесть недель.

— Его травма как-то повлияет на решение по лишнему легионеру (в расположении «Рубина» девять иностранцев, заявить можно восьмерых)?

— Пока не могу сказать. Мы еще не определились, кто лишний.

21-летний полузащитник перешел в казанский клуб в декабре 2020 года, но пока не принимал участие в официальных играх.

(Севастиан Терлецкий)