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Стали известны сроки восстановления японского новичка «Рубина»

18:38
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в беседе с «СЭ» рассказал о состоянии здоровья японского полузащитника Мицуки Сайто. Он получил травму на тренировке.

— Сколько пропустит Сайто? Минимум шесть недель.

— Его травма как-то повлияет на решение по лишнему легионеру (в расположении «Рубина» девять иностранцев, заявить можно восьмерых)?

— Пока не могу сказать. Мы еще не определились, кто лишний.

21-летний полузащитник перешел в казанский клуб в декабре 2020 года, но пока не принимал участие в официальных играх.

(Севастиан Терлецкий)

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