У Тедеско нет никаких претензий к российским арбитрам. Тренеру «Спартака» показали три желтых карточки в пяти матчах

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отметил, что у него нет нареканий к работе арбитров РПЛ.

-РФС реформирует судейство. У вас уже сложилось мнение об уровне арбитров?

— Если захотели, пусть меняют. У меня нареканий никаких нет.

-В матче с «Уралом» можете получить четвертую желтую карточку и пропустить матч с «Зенитом». Держите это в уме?

— Три желтые карточки в пяти матчах это много, да. Но я не сказал в адрес судей ни одного плохого слова. Две я получил просто за то, что покинул техническую зону. Один раз на полшага, другой раз — чуть больше. Всегда веду себя корректно с арбитрами, не грублю им. Постараюсь не получать четвертое предупреждение, но когда начинается матч, начинаются и эмоции. Без эмоций нет футбола. Это не игра на публику, я не актер, это мои искренние эмоции. В конце концов я итальянец. (Дмитрий Зеленов)