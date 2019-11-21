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У Тедеско нет никаких претензий к российским арбитрам. Тренеру «Спартака» показали три желтых карточки в пяти матчах

12:52
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отметил, что у него нет нареканий к работе арбитров РПЛ.

-РФС реформирует судейство. У вас уже сложилось мнение об уровне арбитров?
— Если захотели, пусть меняют. У меня нареканий никаких нет.

-В матче с «Уралом» можете получить четвертую желтую карточку и пропустить матч с «Зенитом». Держите это в уме?

— Три желтые карточки в пяти матчах это много, да. Но я не сказал в адрес судей ни одного плохого слова. Две я получил просто за то, что покинул техническую зону. Один раз на полшага, другой раз — чуть больше. Всегда веду себя корректно с арбитрами, не грублю им. Постараюсь не получать четвертое предупреждение, но когда начинается матч, начинаются и эмоции. Без эмоций нет футбола. Это не игра на публику, я не актер, это мои искренние эмоции. В конце концов я итальянец. (Дмитрий Зеленов)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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