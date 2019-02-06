У ребенка Мамаева из-за разлуки с отцом возникли психологические проблемы

Сегодня в московском Тверском районном суде рассматривается ходатайство о продлении срока заключения под стражей нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, а также детского тренера Александра Протасовицкого.

Как сообщил представитель Мамаева, у одного из детей футболиста из-за разлуки с папой возникли психологические проблемы. Справка, свидетельствующая об этом, предоставлена суду.

– Дайте Мамаеву воссоединиться с семьей и продолжить профессиональную деятельность. Надо избрать другую меру пресечения, – отметил адвокат Мамаева Игорь Бушманов. (Андрей Михайлов)