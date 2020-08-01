У Прядкина осталось двоякое впечатление от работы ВАР в сезоне
17:31
Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что у него остались неоднозначные впечатления от работы ВАР в нынешнем сезоне.
— Двоякая оценка, — сказал Прядкин в эфире «Матч ТВ». — Это большое подспорье для судьи. Но бывает, что долго эпизоды рассматривают и обсуждают. Арбитр в поле еще не адаптирован к этой системе. Но она только вводится и судьи еще привыкают.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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