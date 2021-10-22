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У «Нижнего Новгорода» появился новый официальный спонсор

13:47
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Компания «Газпром трансгаз Нижний Новгород» стала новым официальным спонсором футбольного клуба «Нижний Новгород», сообщает пресс-служба команды.

Договор об оказании спонсорской помощи клубу заключен до конца сезона-2021/22. Финансовая поддержка будет направлена на развитие клуба и академии. Также в рамках партнерского соглашения планируется реализация совместных благотворительных акций, а также проекты по поддержке детского спорта.

После 11 туров Тинькофф РПЛ-2021/22 «Нижний Новгород» занимает 10-е место в турнирной таблице с 14 очками.

Дополнительная информация:

https://fcnn.ru/nn-info/news/club/79651/

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Иван Торопцев все материалы автора

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