У «Нижнего Новгорода» появился новый официальный спонсор

Компания «Газпром трансгаз Нижний Новгород» стала новым официальным спонсором футбольного клуба «Нижний Новгород», сообщает пресс-служба команды.

Договор об оказании спонсорской помощи клубу заключен до конца сезона-2021/22. Финансовая поддержка будет направлена на развитие клуба и академии. Также в рамках партнерского соглашения планируется реализация совместных благотворительных акций, а также проекты по поддержке детского спорта.

После 11 туров Тинькофф РПЛ-2021/22 «Нижний Новгород» занимает 10-е место в турнирной таблице с 14 очками.