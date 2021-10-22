Глушаков заявил, что не собирается в ближайшее время завершать карьеру

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что хочет продолжать играть в футбол.

«Вы так хотите, чтобы я закончил карьеру? (улыбается) Я еще не задумывался об этом. Понятно, что я учился на тренера, до сих пор учусь, есть лицензия, надо будет ее защищать. Хотелось бы быть тренером, остаться в структуре футбола, спорта, прогрессировать. Не знаю, как-то поначалу резко хотелось, а потом отпустило. Подумал: «Что об этом задумываться? Надо еще поиграть в футбол, а потом придумаю». Сейчас весь погружен в футбол, понимаю, что еще не наигрался. Все бы отдал, чтобы вернуться на 10 лет назад и поиграть еще дольше», — сказал в интервью YouTube-каналу сборной России Глушаков.

В сезоне-2021/22 Глушаков провел 11 матчей за «Химки», на его счету 6 голов и 1 результативная передача.