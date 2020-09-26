«У команды синдром второго сезона». Евсеев объяснил неудачи «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после поражения в гостевом матче 9-го тура Тинькофф от «Зенита» (0:6) подчеркнул, что после прошлого сезона соперники изменили отношение к башкирской команде. «Уфа» с 5 очками занимает 14-е место в таблице с разницей мячей 5-20.

— В прошлом чемпионате «Уфа» не пропустила от «Зенита» ни разу, сегодня сразу шесть мяча. На ваш взгляд, с чем связан такой контраст?

— Соперник не позволил этого сделать. Все в игре бывает. О сопернике мы говорили игрокам — кто кого встречает и так далее. Но соперник изменил схему. Еще раз скажу: есть результат, который надо принять. За результат я отвечу. А футболисты — это своя каста. Свалить можно на них, но надо спрашивать с себя. С себя и спрашиваю, я за это отвечаю.

— Строже ли с вас спрашивают после ухода Шамиля Газизова?

— Результат говорит сам за себя. Мы внизу, значит, мы не справляемся с ответственностью, с давлением. Очков мы мало набрали. Где-то могли не проиграть. Это синдром второго сезона. Кто-то хорошо сыграл в том чемпионате и на этом багаже хочет в новый заехать. Но все меняется, в том числе отношение соперников к команде. При счете 2:0 мы хотели забить, при 3:0 шли вперед, при 4:0 шли. Это говорит о том, что группа атаки решила играть впереди и бросила оборону одну с лучшими футболистами атакующего плана. Вот мы и увидели это. (Гоша Чернов)