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У игрока «Локо» — закрытая черепно-мозговая травма. Одноклубники записали ему видеообращение

13:45
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Игроки и тренерский штаб молодежной команды «Локомотива» записали в раздевалке видеообращение для защитника Евгения Морозова. 18-летний футболист получил травму в матче 7-го тура молодежного первенства России против «Краснодара» (2:1), сообщает официальный сайт москвичей.

Игрок останется в Краснодаре на несколько дней вместе с врачом клуба. У него диагностировано сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма.

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/20710

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