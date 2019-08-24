У игрока «Локо» — закрытая черепно-мозговая травма. Одноклубники записали ему видеообращение
13:45
Игроки и тренерский штаб молодежной команды «Локомотива» записали в раздевалке видеообращение для защитника Евгения Морозова. 18-летний футболист получил травму в матче 7-го тура молодежного первенства России против «Краснодара» (2:1), сообщает официальный сайт москвичей.
Игрок останется в Краснодаре на несколько дней вместе с врачом клуба. У него диагностировано сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма.
После матча #КраснодарЛоко команда вместе с тренерским штабом записала видео для защитника Евгения Морозова, получившего сотрясение в конце первого тайма. #СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/jKkz5M0QbF— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) August 24, 2019
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