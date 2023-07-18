У экс-игрока «Спартака» Гаврилова стала лучше работать рука
У экс-игрока «Спартака» Юрия Гаврилова есть положительные изменения в процессе восстановления. По словам сына, у бывшего футболиста стала лучше работать рука.
«Юрий Васильевич пока в реабилитационном центре находится, пока перевода в институт мозга, пока изменений дополнительных нет.
Рука уже значительно лучше работает, правой рукой он и здороваться может, чувствуется, что сжимается она. Практически уже все пальцы полностью работают», — цитирует Василия Гаврилова ТАСС.
30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию. В начале июня он успешно перенес операцию на сонной артерии и с 23 июня находится в реабилитационном центре.
70-летний Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр, двукратным чемпионом СССР, а также чемпионом Спартакиады народов СССР.
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|Ростов
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5
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6
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7
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11
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12
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13
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14
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15
|Рубин
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16
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|21.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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|15:15
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
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|23.07
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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