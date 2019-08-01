У ЦСКА нет права обратного выкупа Чернова

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал "СЭ" переход в самарский клуб 23-летнего защитника Никиты Чернова, ранее выступавшего за ЦСКА. Он отметил, что в сделке не прописано право армейцев на обратный выкуп футболиста за установленную сумму.

– Лично у меня очень хорошее настроение от перехода Чернова к нам. Впечатление о парне хорошее, в нем видно перспективу. Тем более, я его уже видел – он приезжал в "Крылья" еще при Тихонове, но тогда не удалось договориться с ЦСКА, – сказал Шашков. – Мы заключили с Черновым полноценный контракт, пункта об обратном выкупе игрока армейцами за установленную сумму нет.

Ранее "Крылья" объявили на своем сайте, что Чернов прибыл в расположение команды в Самару, контракт с футболистом рассчитан на три года. Выступать за самарцев защитник будет под номером 3. (Иван Торопцев)​

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