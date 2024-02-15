Тюкавин сравнил сборы у Лички и Шварца: «Умирали, но вытерпели»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» рассказал, чьи тренировочные сборы были самыми тяжелыми — у Марцела Лички или Сандро Шварца.

— Ты с ужасом ожидал зимних сборов. Ожидания оправдываются?

— Конечно. Я сразу знал, что это будет такое. Особенно первый сбор неприятный, тяжело выходить после отпуска. Думаю, в соцсетях «Динамо» все видели, как мы тренировались. Можно сказать, умирали, но вытерпели. Второй сбор уже полегче прошел.

— Это самые сложные сборы в твоей жизни?

— Думаю, что да. Чуть сложнее, чем было со Шварцем. С Сандро все-таки первые для меня были на взрослом уровне, поэтому больше казалось, что так сложно, чем было реально. А сейчас в Катаре порой реально неприятные ощущения были. Хорошо, что это уже позади. Хотя и в Турции тяжелая работа, но хотя бы упражнения уже знакомые по летним сборам. Это облегчает жизнь.

46-летний Личка возглавил московский клуб летом 2023 года. Ранее он работал с брестским «Динамо» и «Оренбургом». Шварц с 2020 по 2022 год возглавлял московское «Динамо». Под его руководством бело-голубые завоевали бронзовые медали в сезоне-2021/22.