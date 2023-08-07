Тюкавин рассказал, что просил аналитика «Динамо» прислать нарезки действий центральных защитников «Зенита»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал дубль в ворота «Зенита» в матче 3-го тура РПЛ (3:2).

«Попросил накануне матча нашего аналитика прислать нарезки действий центральных защитников соперника. Спасибо ему большое, это помогло — как они (защитники) действуют: как играют в прием, как вверху играют», — приводит «РБ Спорт» слова Тюкавина.

Также он ответил на вопрос, часто ли просит аналитика присылать такие нарезки.

«Нет. Вот сейчас в первый раз», — добавил футболист.

Нападающий выступает за основную команду бело-голубых с 2020 года. В составе «Динамо» Тюкавин становился бронзовым призером чемпионата России сезона-2021/22. Соглашение 21-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до июня 2024 года.

По итогам трех туров «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ (4 очка), «Зенит» расположился на 7-й строчке (4 очка).