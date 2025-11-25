Ву заявил, что был впечатлен поддержкой болельщиков «Спартака» на дерби с ЦСКА: «Очень ценю»

Защитник «Спартака» Кристофер Ву в разговоре с «СЭ» поделился мнением об атмосфере на «Лукойл Арене» во время матча 16-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

«Я почувствовал атмосферу дерби. Она была великолепной. Стадион был забит! Отличная атмосфера. На матче была моя семья. Очень ценю такую поддержку, действительно был впечатлен», — сказал Ву «СЭ».

24-летний камерунец перешел в «Спартак» из «Ренна» в сентябре 2025 года. Он провел за красно-белых 10 матчей во всех турнирах.

После 16 туров «Спартак» с 28 очками занимает шестое место в РПЛ. В 17-м туре москвичи на выезде сыграют с «Балтикой». Игра пройдет 29 ноября.