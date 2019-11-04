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Турнирная таблица РПЛ после первого круга

21:45
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Сегодня, 4 ноября, завершились матчи 15-го тура чемпионата России. Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит» с 33 очками. На второй строчке — «Ростов» (30 баллов), третий — «Локомотив» (30 очков).

В подвале турнирной таблицы чемпионата России находятся «Ахмат» (14 баллов и 15-е место) и «Сочи» (13 очков и 16-я строчка).

Полностью турнирная таблица РПЛ выглядит следующим образом:

И

В

Н

П

М

О

1. Зенит

15

10

3

2

30-8

33

2. Ростов

15

9

3

3

28-23

30

3. Локомотив

15

9

3

3

23-15

30

4. Краснодар

15

8

5

2

29-17

29

5. ЦСКА

15

8

3

4

21-14

27

6. Арсенал

15

5

4

6

17-20

19

7. Кр.Советов

15

5

3

7

18-18

18

8. Оренбург

15

5

3

7

20-22

18

9. Спартак

15

5

3

7

16-16

18

10. Урал

15

5

3

7

21-29

18

11. Уфа

15

4

5

6

13-16

17

12. Рубин

15

4

5

6

8-16

17

13. Динамо

15

3

6

6

11-16

15

14. Тамбов

15

4

2

9

16-22

14

15. Ахмат

15

3

5

7

10-21

14

16. Сочи

15

3

4

8

12-20

13

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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