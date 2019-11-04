Турнирная таблица РПЛ после первого круга

Сегодня, 4 ноября, завершились матчи 15-го тура чемпионата России. Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит» с 33 очками. На второй строчке — «Ростов» (30 баллов), третий — «Локомотив» (30 очков).

В подвале турнирной таблицы чемпионата России находятся «Ахмат» (14 баллов и 15-е место) и «Сочи» (13 очков и 16-я строчка).

Полностью турнирная таблица РПЛ выглядит следующим образом:

И В Н П М О 1. Зенит 15 10 3 2 30-8 33 2. Ростов 15 9 3 3 28-23 30 3. Локомотив 15 9 3 3 23-15 30 4. Краснодар 15 8 5 2 29-17 29 5. ЦСКА 15 8 3 4 21-14 27 6. Арсенал 15 5 4 6 17-20 19 7. Кр.Советов 15 5 3 7 18-18 18 8. Оренбург 15 5 3 7 20-22 18 9. Спартак 15 5 3 7 16-16 18 10. Урал 15 5 3 7 21-29 18 11. Уфа 15 4 5 6 13-16 17 12. Рубин 15 4 5 6 8-16 17 13. Динамо 15 3 6 6 11-16 15 14. Тамбов 15 4 2 9 16-22 14 15. Ахмат 15 3 5 7 10-21 14 16. Сочи 15 3 4 8 12-20 13

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр