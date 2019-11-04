Турнирная таблица РПЛ после первого круга
Сегодня, 4 ноября, завершились матчи 15-го тура чемпионата России. Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит» с 33 очками. На второй строчке — «Ростов» (30 баллов), третий — «Локомотив» (30 очков).
В подвале турнирной таблицы чемпионата России находятся «Ахмат» (14 баллов и 15-е место) и «Сочи» (13 очков и 16-я строчка).
Полностью турнирная таблица РПЛ выглядит следующим образом:
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Зенит
|
15
|
10
|
3
|
2
|
30-8
|
33
|
2. Ростов
|
15
|
9
|
3
|
3
|
28-23
|
30
|
3. Локомотив
|
15
|
9
|
3
|
3
|
23-15
|
30
|
4. Краснодар
|
15
|
8
|
5
|
2
|
29-17
|
29
|
5. ЦСКА
|
15
|
8
|
3
|
4
|
21-14
|
27
|
6. Арсенал
|
15
|
5
|
4
|
6
|
17-20
|
19
|
7. Кр.Советов
|
15
|
5
|
3
|
7
|
18-18
|
18
|
8. Оренбург
|
15
|
5
|
3
|
7
|
20-22
|
18
|
9. Спартак
|
15
|
5
|
3
|
7
|
16-16
|
18
|
10. Урал
|
15
|
5
|
3
|
7
|
21-29
|
18
|
11. Уфа
|
15
|
4
|
5
|
6
|
13-16
|
17
|
12. Рубин
|
15
|
4
|
5
|
6
|
8-16
|
17
|
13. Динамо
|
15
|
3
|
6
|
6
|
11-16
|
15
|
14. Тамбов
|
15
|
4
|
2
|
9
|
16-22
|
14
|
15. Ахмат
|
15
|
3
|
5
|
7
|
10-21
|
14
|
16. Сочи
|
15
|
3
|
4
|
8
|
12-20
|
13
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр