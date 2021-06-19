Тульский «Арсенал» продлил контракт с Эвансом Кангва
10:48
«Арсенал» объявил о продлении контракта с нападающим Эвансом Кангва.
28-летний замбиец подписал новое соглашение с тульским клубом сроком на 2 года.
????Эванс Кангва остается в «Арсенале»— ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) June 19, 2021
ПФК «Арсенал» на два года продлил контракт с замбийским нападающим.
Подробности? https://t.co/9d4CGhVQeN pic.twitter.com/xxY4fH5BIS
Кангва выступает за «Арсенал» с лета 2017 года. В сезоне-2020/21 форвард провел 28 матчей за команду, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи.
Дополнительная информация:
https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/evans-kangva-ostaetsya-v-arsenale-/
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