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Тульский «Арсенал» продлил контракт с Эвансом Кангва

10:48
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«Арсенал» объявил о продлении контракта с нападающим Эвансом Кангва.

28-летний замбиец подписал новое соглашение с тульским клубом сроком на 2 года.

Кангва выступает за «Арсенал» с лета 2017 года. В сезоне-2020/21 форвард провел 28 матчей за команду, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи.

Дополнительная информация:

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/evans-kangva-ostaetsya-v-arsenale-/

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Иван Торопцев все материалы автора
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