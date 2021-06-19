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«Кстати, первые очки Ахмата в сезоне»: комментаторы и зрители оценили внешний вид Талалаева в ТВ-студии

10:44
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев выступил в качестве эксперта в эфире «Матч ТВ» в Санкт-Петербурге. Во время разговора в студии на 48-летнем российском специалисте были надеты солнцезащитные очки, что рассмешило многих пользователей интернета.

Талалаев возглавил «Ахмат» в июле 2020 года, подписав трехлетний контракт. В прошедшем сезоне команда заняла 11-е место в РПЛ.

Предлагам вашему вниманию подборку комментариев из Twitter:

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