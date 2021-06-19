«Кстати, первые очки Ахмата в сезоне»: комментаторы и зрители оценили внешний вид Талалаева в ТВ-студии

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев выступил в качестве эксперта в эфире «Матч ТВ» в Санкт-Петербурге. Во время разговора в студии на 48-летнем российском специалисте были надеты солнцезащитные очки, что рассмешило многих пользователей интернета.

Талалаев возглавил «Ахмат» в июле 2020 года, подписав трехлетний контракт. В прошедшем сезоне команда заняла 11-е место в РПЛ.

Предлагам вашему вниманию подборку комментариев из Twitter:

После работы комментатором на матче сб.России, Талалаев потерял зрение pic.twitter.com/xXIcdNQLPL — Собаков (@Scobakov) June 18, 2021

Это новая фишка на Матч ТВ, вести эфир в солнцезащитных очках. Талалаев ? — Влад Карпенко (@1OneLad2) June 18, 2021

Я полчаса думал зачем Матч ТВ позвал в студию Петреску, а потом оказалось это Талалаев! https://t.co/TvW8diN0E6 — Nikita Bakhurov (@Nikita_Bakhurov) June 18, 2021