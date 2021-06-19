«Кстати, первые очки Ахмата в сезоне»: комментаторы и зрители оценили внешний вид Талалаева в ТВ-студии
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев выступил в качестве эксперта в эфире «Матч ТВ» в Санкт-Петербурге. Во время разговора в студии на 48-летнем российском специалисте были надеты солнцезащитные очки, что рассмешило многих пользователей интернета.
Талалаев возглавил «Ахмат» в июле 2020 года, подписав трехлетний контракт. В прошедшем сезоне команда заняла 11-е место в РПЛ.
Предлагам вашему вниманию подборку комментариев из Twitter:
«Кстати, первые очки Ахмата в сезоне» (@RTrushechkin) pic.twitter.com/CiHZ07awXQ— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) June 18, 2021
Талалаев сегодня в эфире #всенаматч pic.twitter.com/Dt27Jkvdh0— Кот Леопольд (@Kot_leopold86) June 18, 2021
После работы комментатором на матче сб.России, Талалаев потерял зрение pic.twitter.com/xXIcdNQLPL— Собаков (@Scobakov) June 18, 2021
Это новая фишка на Матч ТВ, вести эфир в солнцезащитных очках. Талалаев ?— Влад Карпенко (@1OneLad2) June 18, 2021
Я полчаса думал зачем Матч ТВ позвал в студию Петреску, а потом оказалось это Талалаев! https://t.co/TvW8diN0E6— Nikita Bakhurov (@Nikita_Bakhurov) June 18, 2021
Когда пришли с другом накуренные на пары и пытаетесь не спалиться pic.twitter.com/f09YaAgBtU— Кара Гинера ( ?° ?? ?°)??? (@8ktoto8) June 18, 2021
June 18, 2021
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