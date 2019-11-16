Тульский «Арсенал» опроверг интерес к нападающему «Луча» Алиеву

Пресс-служба тульского «Арсенала» опровергла информацию об интересе клуба к нападающему владивостокского «Луча» Саиду Алиеву.

— В прессе появилась информация о якобы имеющемся интересе со стороны ПФК «Арсенал» к нападающему футбольного клуба «Луч» Владивосток Саиду Алиеву. Официально сообщаем, что ПФК «Арсенал» не вел и не планирует вести переговоры по этому футболисту, — сказали «СЭ» в пресс-службе «Арсенала».

20-летний Алиев в нынешнем сезоне провел 22 матча в первенстве Олимп-ФНЛ, забив шесть мячей. (Илья Андреев)

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