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Тукманов назвал отстранение Савичева шагом к разрыву исторических связей

Алина Савинова
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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов отреагировал на решение главного тренера черно-белых Жозепа Клотета отстранить ассистента Николая Савичева от работы с основной командой.

«Истинные мотивы отстранения Николая Савичева знает только главный тренер Жозеп Клотет. Я не знаю, какие претензии могут быть к Николаю Николаевичу. Он очень исполнительный и спокойный специалист, настоящий профессионал. Его ассистентский уровень вполне соответствует уровню футбольного клуба «Торпедо». К тому же Савичев — последний представитель той легендарной заводской команды. Поэтому для меня удивительно, когда такой человек, как Клотет, который в клубе без году неделя, принимает такие решения по отношению к легендам клуба. Отстранение Савичева — шаг к разрыву исторических связей», — цитирует Тукманова RT.

10 мая стало известно о том, что Савичев отсутствует на тренировке «Торпедо» в преддверии матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА.

Клотет возглавил московский клуб в марте 2023 года. На данный момент автозаводцы занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1146835-eks-prezident-torpedo-tukmanov-otstranenie-savichev
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Александр Тукманов
Жозеп Клотет
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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