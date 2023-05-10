Тукманов назвал отстранение Савичева шагом к разрыву исторических связей

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов отреагировал на решение главного тренера черно-белых Жозепа Клотета отстранить ассистента Николая Савичева от работы с основной командой.

«Истинные мотивы отстранения Николая Савичева знает только главный тренер Жозеп Клотет. Я не знаю, какие претензии могут быть к Николаю Николаевичу. Он очень исполнительный и спокойный специалист, настоящий профессионал. Его ассистентский уровень вполне соответствует уровню футбольного клуба «Торпедо». К тому же Савичев — последний представитель той легендарной заводской команды. Поэтому для меня удивительно, когда такой человек, как Клотет, который в клубе без году неделя, принимает такие решения по отношению к легендам клуба. Отстранение Савичева — шаг к разрыву исторических связей», — цитирует Тукманова RT.

10 мая стало известно о том, что Савичев отсутствует на тренировке «Торпедо» в преддверии матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА.

Клотет возглавил московский клуб в марте 2023 года. На данный момент автозаводцы занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков.