«Трус, *****» Болельщики проводили Кононова со стадиона
20:07
Уволенный с поста главного тренера «Спартака» Олег Кононов покинул «Открытие Арену» без комментариев. Специалист ушел в отставку сразу после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России.
Этот проигрыш стал для красно-белых четвертым подряд в премьер-лиге и четвертым кряду на своем поле во всех турнирах.
Кононов не пришел на флеш-интервью и пресс-конференцию после матча и не стал комментировать произошедшее, уезжая со стадиона. Немногочисленные болельщики, собравшиеся у стадиона, провожали Кононова оскорблениями.
— Кононов идет. До свидания! Трус, ***** [блин]. Тренер. Бывший. Не считаешься, что ли, с людьми? — кричали экс-тренеру.
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