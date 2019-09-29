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«Трус, *****» Болельщики проводили Кононова со стадиона

20:07
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Уволенный с поста главного тренера «Спартака» Олег Кононов покинул «Открытие Арену» без комментариев. Специалист ушел в отставку сразу после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России.

Этот проигрыш стал для красно-белых четвертым подряд в премьер-лиге и четвертым кряду на своем поле во всех турнирах.

Кононов не пришел на флеш-интервью и пресс-конференцию после матча и не стал комментировать произошедшее, уезжая со стадиона. Немногочисленные болельщики, собравшиеся у стадиона, провожали Кононова оскорблениями.

— Кононов идет. До свидания! Трус, ***** [блин]. Тренер. Бывший. Не считаешься, что ли, с людьми? — кричали экс-тренеру.

Спартак — Оренбург

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи
Материалы сюжета: «Спартак»: Кононов уволен




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