Гафин: «Динамо» пока не планирует подписывать соглашения с иностранными клубами»
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что клуб не планирует в ближайшее время подписывать меморандумы с иностранными футбольными клубами.
«Планирует ли «Динамо» подписывать соглашения с иностранными клубами, как «Спартак» и «Зенит»? Пока таких планов нет», — сказал Гафин ТАСС.
18 июля стало известно, что «Спартак» подписал меморандум о спортивном сотрудничестве с азербайджанским «Нефтчи».
Ранее «Зенит» подписал соглашения о сотрудничестве с турецким «Фенербахче» и сербской «Црвеной Звездой».
Источник: ТАСС
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|0
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|0
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
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|0
|0
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|0
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
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Сочи – Балтика
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Краснодар
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Джон Кордоба
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Федор Смолов
Динамо
|1
|П
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
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Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
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Роберто Фернандес
Динамо
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|1
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