Трогательный пост жены Александра Кокорина. Фото

Жена форварда "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова написала новый пост в Инстаграме. В нем она выразила надежду, чтобы время, пока ее супруг в заключении, прошло как можно скорее.

- Правда, у меня уже не осталось слов, да и смысла нет что-либо говорить! Думаю адекватные и умные люди и так все понимают. Я просто хотела бы, чтобы эти месяцы пролетели как можно скорее. И наш Майки рассказал папе, сколько новых слов он выучил,показал как научился кататься на самокате,и как здорово теперь умеет играть в футбол, – написала Валитова в своем Инстаграме.

Суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в которых пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Дело Кокорина и Мамаева. Все эпизоды //

Разбор приговора Кокорину и Мамаеву. Что их ждет? //

Апелляция, этапирование, УДО. Что ждет Кокорина и Мамаева

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр