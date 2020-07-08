Трофей чемпионов РПЛ дезинфицируют перед вручением «Зениту»
8 июля 2020, 16:14
Перед матчем 27-го тура Тинькофф-чемпионата России между «Зенитом» и «Сочи» трофей чемпионов страны продезинфицирован. «Зенит» обеспечил себе титул за четыре тура до конца сезона, победив в предыдущей игре «Сочи» (4:2). Сегодня состоится церемония вручения кубка.
Матч «Зенит» — «Сочи» состоится на стадионе «Санкт-Петербург», начало — в 18.00 по московскому времени.
? Обработка трофея чемпионов РПЛ перед матчем #ЗенитСочи#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/B4eaVypP8H— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 8, 2020
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