Трофей чемпионов РПЛ дезинфицируют перед вручением «Зениту»

Перед матчем 27-го тура Тинькофф-чемпионата России между «Зенитом» и «Сочи» трофей чемпионов страны продезинфицирован. «Зенит» обеспечил себе титул за четыре тура до конца сезона, победив в предыдущей игре «Сочи» (4:2). Сегодня состоится церемония вручения кубка.

Матч «Зенит» — «Сочи» состоится на стадионе «Санкт-Петербург», начало — в 18.00 по московскому времени.