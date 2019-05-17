Трибуны стадиона "Динамо" будут названы в честь ветеранов клуба

Трибуны Центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина назовут в честь ветеранов клуба, сообщил журналистам Андрей Лунтовский – генеральный директор УК "Динамо", которая управляет ареной.

– Мы встречались в середине апреля с болельщиками и поддержали инициативу назвать трибуны именами ветеранов клуба. Пока ничего не будем переименовывать, потому что реализуется билетная программа, но при этом функционирует рабочая группа, которая прорабатывает не только вопрос переименования трибун, но и оформления подтрибунного пространства, а также создания памятника недождавшемуся (открытия стадиона. – Прим. "СЭ") болельщику, – сказал Лунтовский.

Первый матч на динамовском стадионе состоится 26 мая – во встрече 30-го тура чемпионата России "Динамо" сыграет с тульским "Арсеналом". А торжественная церемония открытия арены должна пройти в начале следующего сезона. (Илья Андреев)