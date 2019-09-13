В пятницу, 13 сентября, «Зенит» сыграет с «Арсеналом», а в субботу, 14 сентября, «Спартак» примет «Урал» в 9-м туре чемпионата России. Предлагаем три крутых ставки от журналиста «СЭ» Кирилла Бурдакова.

«Спартак» — «Урал»: «Тотал» больше 3,5

— У «Урала» аномальные цифры по части результативности — это самая веселая команда чемпионата. В ее матчах в среднем забивается четыре гола. «Спартак» менее активен в атаке, более надежен в обороне. При этом красно-белые хорошо усилили атакующую линию. И вполне могут вступить в голевую перестрелку с «Уралом».

Коэффициент БК «Лига Ставок» на «Тотал» больше 3,5 — 2, 95

«Зенит» — «Арсенал»: «Тотал» меньше 2,5

— В этой встрече обратная ситуация. Команды играли в РПЛ восемь раз. В Петербурге в четырех встречах было забито всего пять голов. Соперники играли в предельно нерезультативный футбол. Думаю, команды поддержат традицию и на этот раз.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на «Тотал» меньше 2,5 — 1,90

Ставка для экспресса

— Гол «Урала» за 1,60

Коэффициент БК «Лига Ставок» на КОМ2 забьет — 1,60