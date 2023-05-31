Три матча последнего тура РПЛ пройдут без ВАР

Три матча последнего тура РПЛ пройдут без ВАР, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Игры «Локомотив» — «Торпедо», «Оренбург» — «Динамо» и «Урал» — «Сочи» будут проведены без участия видеоарбитров. Это решение было принято в связи с тем, что матчи 30-го тура РПЛ начнутся в одно время, из-за чего потребуется использование всех аппаратных ВАР-центра РФС.

В связи с подготовкой оборудования ВАР-центра к стыковым матчам между командами РПЛ и ФНЛ на стадионах, где ранее не использовались услуги видеоарбитров, игры пройдут без ВАР.

Все 8 матчей 30-го тура РПЛ состоятся в субботу, 3 июня, и начнутся в 17.00 (мск).