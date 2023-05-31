Павел Кукуян назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Ростов»
Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал назначения арбитров на заключительный, 30-й, тур чемпионата России-2022/23.
Главным судьей встречи ЦСКА — «Ростов» станет Павел Кукуян, его ассистентами будут Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов. Резервный арбитр — Роман Галимов, ВАР — Евгений Турбин, АВАР — Роман Усачев.
Согласно регламенту, все матчи последнего тура пройдут в одно время, что подразумевает использование всех аппаратных ВАР-центра РФС. В связи с подготовкой ВАР-центра к стыковым матчам между командами РПЛ и ФНЛ на стадионах, где ранее не использовались услуги ВАР, игры пройдут без участия видеоарбитров.
Назначения судей на матчи 30-го тура РПЛ:
«Зенит» — «Факел»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Андрей Образко, Рутам Мухтаров; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Максим Ковалев; инспектор — Сергей Французов.
«Крылья Советов» — «Спартак»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Кирилл Большаков; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Александр Гончар.
ЦСКА — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Игорь Синер.
«Локомотив» — «Торпедо»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Владимир Сельдяков; инспектор — Юрий Чеботарев.
«Ахмат» — «Краснодар»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Сергей Мацюра.
«Оренбург» — «Динамо»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Варанцо Петросян; резервный судья — Константин Аверьянов; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Пари НН» — «Химки»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Алексей Воронцов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Андрей Веретешкин; инспектор — Юрий Баскаков.
«Урал» — «Сочи»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Сергей Цыганок; инспектор — Эдуард Малый.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9