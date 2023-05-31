Павел Кукуян назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Ростов»

Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал назначения арбитров на заключительный, 30-й, тур чемпионата России-2022/23.

Главным судьей встречи ЦСКА — «Ростов» станет Павел Кукуян, его ассистентами будут Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов. Резервный арбитр — Роман Галимов, ВАР — Евгений Турбин, АВАР — Роман Усачев.

Согласно регламенту, все матчи последнего тура пройдут в одно время, что подразумевает использование всех аппаратных ВАР-центра РФС. В связи с подготовкой ВАР-центра к стыковым матчам между командами РПЛ и ФНЛ на стадионах, где ранее не использовались услуги ВАР, игры пройдут без участия видеоарбитров.

Назначения судей на матчи 30-го тура РПЛ:

«Зенит» — «Факел»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Андрей Образко, Рутам Мухтаров; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Максим Ковалев; инспектор — Сергей Французов.

«Крылья Советов» — «Спартак»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Кирилл Большаков; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Александр Гончар.

ЦСКА — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Игорь Синер.

«Локомотив» — «Торпедо»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Владимир Сельдяков; инспектор — Юрий Чеботарев.

«Ахмат» — «Краснодар»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Сергей Мацюра.

«Оренбург» — «Динамо»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Варанцо Петросян; резервный судья — Константин Аверьянов; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Пари НН» — «Химки»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Алексей Воронцов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Андрей Веретешкин; инспектор — Юрий Баскаков.

«Урал» — «Сочи»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Сергей Цыганок; инспектор — Эдуард Малый.