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Судейство

Сегодня, 13:05

Павел Кукуян назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Ростов»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Павел Кукуян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал назначения арбитров на заключительный, 30-й, тур чемпионата России-2022/23.

Главным судьей встречи ЦСКА — «Ростов» станет Павел Кукуян, его ассистентами будут Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов. Резервный арбитр — Роман Галимов, ВАР — Евгений Турбин, АВАР — Роман Усачев.

Согласно регламенту, все матчи последнего тура пройдут в одно время, что подразумевает использование всех аппаратных ВАР-центра РФС. В связи с подготовкой ВАР-центра к стыковым матчам между командами РПЛ и ФНЛ на стадионах, где ранее не использовались услуги ВАР, игры пройдут без участия видеоарбитров.

Назначения судей на матчи 30-го тура РПЛ:

«Зенит» — «Факел»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Андрей Образко, Рутам Мухтаров; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Максим Ковалев; инспектор — Сергей Французов.

«Крылья Советов» — «Спартак»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Кирилл Большаков; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Александр Гончар.

ЦСКА — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Игорь Синер.

«Локомотив» — «Торпедо»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Владимир Сельдяков; инспектор — Юрий Чеботарев.

«Ахмат» — «Краснодар»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Сергей Мацюра.

«Оренбург» — «Динамо»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Варанцо Петросян; резервный судья — Константин Аверьянов; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Пари НН» — «Химки»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Алексей Воронцов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Андрей Веретешкин; инспектор — Юрий Баскаков.

«Урал» — «Сочи»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Сергей Цыганок; инспектор — Эдуард Малый.

Источник: https://rfs.ru/news/218207
Футбол
РПЛ
Павел Кукуян
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Три матча последнего тура РПЛ пройдут без ВАР
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
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 17
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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