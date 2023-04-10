Три клуба бундеслиги следят за полузащитником «Краснодара» Сперцяном

«Байер», «Фрайбург» и менхенгладбахская «Боруссия» активно следят за полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, скауты клубов из бундеслиги приезжали и наблюдали за 22-летним полузащитником. Также отмечается, что Сперцяном интересуется итальянский «Интер». Приоритет самого игрока — переход в топ-5 европейских лиг в предстоящее трансферное окно.

«Боруссия» пыталась подписать Сперцяна летом, но стороны не смогли договориться о переходе игрока. Сейчас немецкая команда возобновила интерес к футболисту.

В текущем сезоне Сперцян провел 30 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, отметился 12 забитым голами и 10 результативными передачами.