ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Гимарайнша» Эступиньяну

По информации «СЭ», ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Виктории Гимарайнш» Оскару Эступиньяну.

В прошедшем сезоне 25-летний колумбиец забил 16 мячей и отдал три результативные передачи в 33 матчах за «Гимарайнш» во всех турнирах.

Контракт нападающего с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Таким образом, Эступиньян может перейти в ЦСКА на правах свободного агента.