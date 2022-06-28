ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Гимарайнша» Эступиньяну
По информации «СЭ», ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Виктории Гимарайнш» Оскару Эступиньяну.
В прошедшем сезоне 25-летний колумбиец забил 16 мячей и отдал три результативные передачи в 33 матчах за «Гимарайнш» во всех турнирах.
Контракт нападающего с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Таким образом, Эступиньян может перейти в ЦСКА на правах свободного агента.
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|Динамо
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4
|Краснодар
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|0-0
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
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|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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