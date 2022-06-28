Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 20:59

ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Гимарайнша» Эступиньяну

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

По информации «СЭ», ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Виктории Гимарайнш» Оскару Эступиньяну.

В прошедшем сезоне 25-летний колумбиец забил 16 мячей и отдал три результативные передачи в 33 матчах за «Гимарайнш» во всех турнирах.

Контракт нападающего с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Таким образом, Эступиньян может перейти в ЦСКА на правах свободного агента.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат Европы U19. Финал
Франция U19 0
Израиль U19 0
1-й тайм

П1

28%

1.31

ТБ 2.5

19%

1.53

Обе забьют - да

11%

1.84
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Серена Уильямс
Армони Тан

П1

21%

1.30

Ф1(-3.5)

13%

1.63

Ф2(+1.5) сета

7%

2.00
🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Франсиско Черундоло 4 3 6 4
Рафаэль Надаль 6 6 3 6
Матч завершен

ТМ 30.5

14%

1.51

0-3

10%

1.33

Ф1(+9.5)

8%

1.61
ФК Витория Гимарайнш
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя употреблять в жару. Советы экспертов
Евгений Малкин может остаться без работы уже в июле. Почему «Питтсбург» оскорбляет русскую легенду маленьким контрактом
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче
Мозес должен вернуться в «Спартак» в ближайшие дни
Плохие новости для «Локомотива»: Баринов хочет в «Динамо». Ждем главный трансфер лета?
Жена Мозеса против возвращения хавбека в «Спартак»
Защитник «Краснодара» Евгений Чернов рассказал о своем будущем в клубе
Агузаров рассказал о будущем Ивана Игнатьева после расторжения контракта с «Рубином»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мозес должен вернуться в «Спартак» в ближайшие дни
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости