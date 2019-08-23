Тренерский штаб «Уфы» пополнил Арслан Халимбеков. 52-летний специалист занял должность старшего тренера сменив на этом посту Сергея Томарова, который также остается в тренерском штабе главной команды, сообщает официальный сайт уфимцев.

Халимбеков начинал тренерскую карьеру в «Анжи» в 1999 году. Кроме клуба из столицы Дагестана, так же работал в командах «Ангушт», «Крылья Советов», «Волга», «Амкар», «СКА-Хабаровск». Главному тренеры «Уфы» Вадиму Евсееву Халимбеков знаком по совместной работе в Перми и Хабаровске.