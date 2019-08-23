РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Тренерский штаб «Уфы» пополнил Арслан Халимбеков

16:03
Теги:

Тренерский штаб «Уфы» пополнил Арслан Халимбеков. 52-летний специалист занял должность старшего тренера сменив на этом посту Сергея Томарова, который также остается в тренерском штабе главной команды, сообщает официальный сайт уфимцев.

Халимбеков начинал тренерскую карьеру в «Анжи» в 1999 году. Кроме клуба из столицы Дагестана, так же работал в командах «Ангушт», «Крылья Советов», «Волга», «Амкар», «СКА-Хабаровск». Главному тренеры «Уфы» Вадиму Евсееву Халимбеков знаком по совместной работе в Перми и Хабаровске.

Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/component/k2/dobro-pozhalovat-arslan-sharaputdinovich

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир