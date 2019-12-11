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Тренерский штаб «Динамо» пройдёт стажировку в Испании

14:02
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Тренерский штаб «Динамо» в лице Кирилла Новикова, Виталия Гришина, Юрия Бавыкина и Дмитрия Изотова вылетел в Испанию, сообщает официальный сайт московского клуба.

Специалисты неделю будут находиться в расположении «Атлетико», где ознакомятся с тренировочным циклом команды Диего Симеоне, пообщаются с главным тренером мадридского клуба, а также изучат работу молодежной команды и академии испанского клуба.

Также в планах тренерского штаба «Динамо» посещение двух матчей «Атлетико» — с московским «Локомотивом» в Лиге чемпионов и «Осасуной» в рамках чемпионата страны, а также игры «Барселона» — «Реал» в следующую среду.

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Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=14936

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