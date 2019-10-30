Тренера вратарей «Крыльев Советов» дисквалифицировали на два матча премьер-лиги

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал тренера вратарей «Крыльев Советов» Виктора Гауса за дисциплинарное нарушение в концовке матча 13-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Крылья Советов» (0:1). Помимо этого, КДК наказал «Оренбург» штрафом за поведение болельщиков.

— В КДК поступили два заявления от «Оренбурга», по мнению клуба, члены тренерского штаба «Крыльев» Виктор Гаус и Войо Чалов совершили дисциплинарные нарушения. Также, мы получили заявление от «Крыльев Советов», самарский клуб указал на нарушение со стороны болельщиков хозяев, — сказал глава КДК Артур Григорьянц. — По обращению «Крыльев»: болельщики «Оренбурга» бросали бутылки в сторону главного тренера самарцев Миодрага Божовича, когда тот покидал поле.

«Оренбург» оштрафован на 50 тысяч за бросание посторонних предметов на поле. Далее, тренер вратарей «Крыльев» Гаус, проходя мимо трибуны с болельщиками хозяев, произнес оскорбление, содержащее ненормативную лексику. КДК дисквалифицировал Гауса на 2 матча чемпионата России и оштрафовал на 50 тысяч рублей. Дисциплинарный комитет не установил нарушений со стороны Войо Чалова, оснований к применению санкций нет. (Иван Торопцев)