РПЛ 2025/2026, 26-й тур — расписание матчей с 21 по 23 апреля

26-й тур РПЛ-2025/26 будет проведен с 21 по 23 апреля

Матчи 26-го тура Российской премьер-лиги пройдут 21, 22 и 23 апреля. Будут проведены восемь игр.

Расписание матчей 26-го тура чемпионата России по футболу

21 апреля, вторник

17.30. «Сочи» — «Крылья Советов»

19.45. ЦСКА — «Ростов»

22 апреля, среда

17.30. «Оренбург» — «Пари Нижний Новгород»

19.45. «Динамо» — «Рубин»

19.45. «Локомотив» — «Зенит»

23 апреля, четверг

17.30. «Акрон» — «Динамо» Махачкала

19.45. «Ахмат» — «Балтика»

19.45. «Спартак» — «Краснодар»

Время начала — московское

После 25 туров таблицу РПЛ возглавляет «Зенит», набравший 55 очков. На второй строчке располагается «Краснодар» (54 очка), а на третьей — «Локомотив» (48 очков). Всего в РПЛ-2025/26 проводится 30 туров.

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