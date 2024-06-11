Максименко признан лучшим игроком сезона в «Спартаке»

Болельщики «Спартака» признали голкипера команды Александра Максименко лучшим игроком красно-белых в сезоне-2023/24.

26-летний вратарь набрал 57 процентов голосов среди болельщиков.

В минувшем сезоне Максименко провел 29 матчей за «Спартак» во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 12 раз отыграл на ноль.

«Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.