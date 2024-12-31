Тарханов назвал «Акрон» главным открытием 2024 года

Бывший тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов назвал «Акрон» главным открытием 2024 года в РПЛ.

«Все думали, что «Акрон» не выдержит и будет бороться за выживание. Он сделал корректировку состава, поменял 13 человек и позвал Артема Дзюбу, который большая фигура и был очень хорошим помощником. Думаю, что это все-таки они. Среди игроков мог бы выделить Алексея Батракова», — цитирует Тарханова «ВсеПроСпорт».

«Акрон» после 18 туров РПЛ набрал 22 очка и занимает 9-е место в таблице.