Тарханов назвал «Акрон» главным открытием 2024 года
Бывший тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов назвал «Акрон» главным открытием 2024 года в РПЛ.
«Все думали, что «Акрон» не выдержит и будет бороться за выживание. Он сделал корректировку состава, поменял 13 человек и позвал Артема Дзюбу, который большая фигура и был очень хорошим помощником. Думаю, что это все-таки они. Среди игроков мог бы выделить Алексея Батракова», — цитирует Тарханова «ВсеПроСпорт».
«Акрон» после 18 туров РПЛ набрал 22 очка и занимает 9-е место в таблице.
Источник: vseprosport.ru
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|18
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|3
|37-12
|39
|
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|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
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|7
|5
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|
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|7
|5
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|25-26
|26
|
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|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
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|5
|3
|10
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|18
|
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|3
|8
|7
|11-17
|17
|
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|18
|4
|4
|10
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|16
|
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|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
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|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
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|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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