Тренер сборной России по пляжному футболу войдет в штаб Писарева в «Химках»

По информации «СЭ», одним из помощников Николая Писарева в «Химках» станет тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев.

Лихачев возглавляет сборную России по пляжному футболу с 2010 года, под его руководством национальная команда трижды становилась чемпионом мира.

Николай Писарев работал в сборной России по пляжному футболу с 2005 по 2010 год.

Вчера, 9 августа, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что Сергей Юран будет уволен с поста главного тренера команды, а его сменщиком с большой долей вероятности станет Николай Писарев. Сегодня, 10 августа, Терюшков рассказал, что подмосковный клуб планирует подписать контракт с Писаревым на 2 года.