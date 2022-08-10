Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение судьи Виталия Мешкова на матч 5-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Сочи».

«У «Спартака» могут быть проблемы с любым судьей. Самые больше проблемы у «Спартака» с самим собой. В этом сезоне пока относительно нормально судят команду. Придираться пока к судейству не вижу смысла. Мы берем свои очки. Надеюсь, что и с «Сочи» все будет хорошо. Хотя, вспоминая игру с этой командой, когда сыграли 2:2 и в конце нам был назначен левый пенальти, такие моменты с судейством бывают. Сегодня на старте «Зенит» буксует. Это тоже может сыграть свою роль», — сказал Спиридонов «СЭ».

Матч «Спартак» — «Сочи» состоится 14 августа в Москве. Начало — 20.00 (мск).