Тренер «Рубина» Кузьмин принял участие в товарищеском матче против «Партизана»
17:00
«Рубин» провел товарищеский матч против «Партизана» (5:2). В этой встрече на поле был вынужден появиться тренер казанского клуба Олег Кузьмин.
Тренер казанцев вынужденно вышел на поле в контрольной игре после удаления Георгия Зотова. Последний матч в профессиональном футболе 39-летний Кузьмин провел в мае 2018 года.
В апреле 2019 года он вошел в тренерский штаб «Рубина».
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