Тренер «Рубина» Кузьмин принял участие в товарищеском матче против «Партизана»

«Рубин» провел товарищеский матч против «Партизана» (5:2). В этой встрече на поле был вынужден появиться тренер казанского клуба Олег Кузьмин.

Тренер казанцев вынужденно вышел на поле в контрольной игре после удаления Георгия Зотова. Последний матч в профессиональном футболе 39-летний Кузьмин провел в мае 2018 года.

В апреле 2019 года он вошел в тренерский штаб «Рубина».