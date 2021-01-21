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Тренер «Рубина» Кузьмин принял участие в товарищеском матче против «Партизана»

17:00
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«Рубин» провел товарищеский матч против «Партизана» (5:2). В этой встрече на поле был вынужден появиться тренер казанского клуба Олег Кузьмин.

Тренер казанцев вынужденно вышел на поле в контрольной игре после удаления Георгия Зотова. Последний матч в профессиональном футболе 39-летний Кузьмин провел в мае 2018 года.

В апреле 2019 года он вошел в тренерский штаб «Рубина».

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