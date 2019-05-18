Тренер "Оренбурга": "Сутормин очень хочет попасть в сборную"

Тренер "Оренбурга" Константин Емельянов перед матчем 29-го тура чемпионата России против "Уфы" отметил, что команда очень мотивирована, несмотря на турнирной положение. По его словам, отсутствие главного тренера Владимира Федотова принесет некоторые трудности.

– Какая мотивация у команды? Вылет не грозит и за еврокубки уже побороться.

– Об этом много сказано и написано. Мы тоже знакомимся с разными статьями. Однако мотивация у нас будет запредельная, – отметил Емельянов в эфире телеканала "Матч премьер".

– Главный тренер сегодня не может руководить командой. Создает ли это сложности?

– Конечно, команда должна чувствовать главного тренера. Понятно, что какие-то проблемы из-за этого будут. Но мы постараемся их нивелировать.

– Сутормин попал в расширенный список сборной России. Будет у него дополнительная мотивация?

– Это лучше у него спросить. Но думаю, да. Он очень хочет попасть в сборную. Для него это хорошая мотивация.