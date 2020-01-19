Тренер «Монтеррея» сообщил о возможности приобрести Краневиттера

Главный тренер мексиканского «Монтеррея» Антонио Рикардо отметил, что клуб может подписать полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера.

— Посмотрим, как получится. Мы рассматриваем приглашение Краневитера. Чем больше хороших игроков придет, тем лучше мы проведем сезон, — приводит слова Рикардо мексиканский Superlider.

Напомним, что Краневиттер не поехал с командой на первый зимний сбор в Катар. В этом сезоне он провел четыре матча. Его контракт с «Зенитом» истекает летом 2021 года.