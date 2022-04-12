В «Нижнем Новгороде» прокомментировали информацию об интересе «Спартака» к Юлдошеву

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к защитнику Юлдошеву.

«Пока никаких обращений не было. Ни от «Спартака», ни от других клубов по нему предложений не было», — сказал Измайлов «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривает Юлдошева в качестве возможной замены бразильцу Айртону, который перешел во «Фламенго» в конце марта до конца 2022 года.