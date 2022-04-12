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Сегодня, 15:36

В «Нижнем Новгороде» прокомментировали информацию об интересе «Спартака» к Юлдошеву

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к защитнику Юлдошеву.

«Пока никаких обращений не было. Ни от «Спартака», ни от других клубов по нему предложений не было», — сказал Измайлов «СЭ».

Иброгимхалил Юлдошев. «Спартак» интересуется защитником «Нижнего Новгорода» Юлдошевым

Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривает Юлдошева в качестве возможной замены бразильцу Айртону, который перешел во «Фламенго» в конце марта до конца 2022 года.

В сезоне-2021/22 Юлдошев забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи в 19 матчах за «Нижний Новгород». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.

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