Жирков: «Под Лондоном ездил на реконструкцию сражений. Можно было и танк взять»

Тренер «Динамо» Юрий Жирков в интервью «СЭ» ответил на вопрос об отношении жены к коллекции военного антиквариата.

— Поучаствовать в реконструкциях сражений никогда не хотелось?

— Меня звали. Но не было времени. А так, когда есть возможность, посещаю такие мероприятия. Даже под Лондоном ездил на реконструкцию — все очень красиво. Там еще продавали военный антиквариат — вплоть до самолетов. Включая истребители! Впервые увидел такое. Можно было и танк взять как раз...

— Сколько денег потратили на свою коллекцию?

— Очень много (улыбается).

— Все, что заработали в «Челси»?

— Не скажу, чтобы жена не узнала. Она как-то нашла блокнот, где были записи, сколько что стоит. В итоге прочитала мне лекцию... Я ей пообещал, что в два-три раза дороже все продам. А с тех пор цена выросла раз в пять!

На самом деле продаю некоторые вещи, к которым охладел. Однако до сих пор покупаю что-то: открытки, плакаты.