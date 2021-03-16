Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов 16 марта в интервью клубному YouTube-каналу рассказал о возвращении в уфимский клуб.

«Я рад вернуться домой, «Уфа» — это мой родной клуб. Спасибо, что доверили мне эту должность. Впереди много-много работы, сейчас непростая ситуация. Нам надо всем вместе, работникам клуба, футболистам, тренерам и болельщикам верить в команду и двигаться вперед. Я не сомневаюсь, что мы выйдем из сложной ситуации», — заявил Газизов.

16 марта официальный сайт «Уфы» сообщил о возвращении на должность генерального директора клуба Шамиля Газизова, который до этого работал в «Спартаке».

Ринат Шайбеков, который занимал должность генерального директора клуба после ухода Газизова, назначен исполнительным директором.

По состоянию на 16 марта «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 14 очками.