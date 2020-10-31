Тренер «Арсенала» назвал грубыми ошибки защитников в матче с «Рубином»

Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый после матча 13-го тура Тинькофф — РПЛ с «Рубином» в Казани (1:3) не стал скрывать претензий к действиям команды обороне. Соперник провел два мяча на 20-й и 22-й минуте после подачи углового и быстрой контратаки — отличились Карл Старфельт и Джордже Деспотович. После перерыва третий гол хозяев забил Солтмурад Бакаев, а у туляков один мяч провел Кирилл Панченко. Это второе поражение арсенальцев на неделе — в понедельник они крупно уступили ЦСКА в Москве (1:5).

— Не совсем все получилось, особенно — в командной обороне. Первый гол при «стандарте» — вроде бы всех разобрали, но, к сожалению, недоработали, получили мяч. Дали фору — 2:0 в первом тайме. После попытались опять взять мяч под контроль, но третий гол, можно сказать, пришел из ничего. После хорошего перевода и исполнения в штрафной было сложно вступать в единоборство, а игрок прошил вратаря. Хорошо исполнено.

— Судя по началу матча, вы можете быть довольны реакцией команды на разгром от ЦСКА. Но потом все снова пошло не так. Два гола «Рубина» подряд — это и индивидуальные, и командные ошибки «Арсенала». Не слишком ли невнимательно действует команда при стандартах и выходе в атаку?

— Как мне показалось, мы в принципе начали неплохо. И хороший момент был у Джорджевича. Такая же игра была с ЦСКА. Да, не стопроцентный, но момент был. Поведи мы 1:0, игра по-другому бы строилась. Сейчас — тоже начали неплохо, но пропустили этот первый гол из-за невнимательности при стандартном положении. Хотя все было показано, нарисовано, рассказано, кто и с кем играет. Когда человек один бьет — это грубая ошибка защитников — тех, кто обороняется. И второй гол — да, были в атаке и владели мячом, но простая потеря, грубая ошибка — и получили контрвыпад.

— Как команде выбраться из сложной ситуации — и игровой, и турнирной?

— Выходить и играть. Перед следующим матчем на неделе есть время. Сейчас, может, и силенок не хватило — пауза маленькая была. Естественно, нужно настраиваться. Надеюсь, и больше людей будет. Будем готовиться к «Ротору». (Артем Агапов)