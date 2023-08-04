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Сегодня, 09:00

Чернышов: «Кто виноват в допинге? У меня несколько версий...»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бромантановом скандале, который случился в клубе в 2003 году.

— Как вы узнали про бромантан?

— Все это случилось, когда обследовали игроков национальной сборной. Нашли у Ковтуна и Титова. А молодежка должна была проводить матч в Ирландии. Прилетаем — звонит Колосков: «Спартаковцев не ставь. Не дай бог и у них что-то обнаружится». В той сборной были Белозеров, Павленко и Павлюченко. Мгновенно делаем тесты — ни у кого из троих бромантана нет.

— Может, все растворилось?

— Брали тесты почти в одно время с национальной сборной!

— Для самого себя есть ответ — кто виноват в допинге?

— У меня несколько версий. Но все это мои домыслы, догадки. Например, был в том «Спартаке» футболист с Украины. Прежде игравший в киевском «Динамо».

— Ващук.

— Да. Мог он привезти оттуда какую-то фармакологию? Запросто! Один из докторов мог дать? Вполне!

— Щукин?

— Не Щукин — точно.

— Почему?

— Он только пришел в команду! Все капельницы Титову, Ковтуну и Ващуку ставил Катулин, который Щукина к этим вещам не подпускал. Хотя, наверное, они могли объединиться... Я сам играл в футбол и прекрасно знаю, что про каждую таблетку ты доктора спрашиваешь: «Это от чего? Для чего?» Даже если она запрещенная — ты понимаешь, на что идешь! Правильно?

— Пожалуй.

— А тут приходит молодой тренер и заявляет: «Будем делать все иначе». Ему ответят: «Ты что, парень? Опомнись!»

— Мы запаслись цитатами. Зачитаем вам отрывок из интервью Юрана, вашего тогдашнего помощника. Готовы послушать?

— Да ради бога.

— «Кто первым произнес слово «бромантан»? Доктор Щукин. Предложил как один из вариантов: «Есть препарат. На определенном этапе можно стимульнуть». Я спросил: какие последствия? «Да, в принципе, никаких. Все выходит за двое-трое суток». Так и было?

— Я не слышал, чтобы Щукин такое говорил. Может, они с Юраном обсуждали?

— Это цитата.

— Хорошо. Смотрите: Щукин работал со мной в молодежной сборной, я привел его в «Спартак». В молодежке-то при этом докторе не было никакого бромантана!

— Это аргумент.

— А вот второй: Щукина после «Спартака» взяли в ФК «Москва». Ко мне подходил Белоус, генеральный директор. Расспрашивал: «Что можешь сказать про этого врача?» — «Очень хороший специалист!» Если бы Щукин был причастен — разве Белоус его взял бы?

— Из своих подозрений вы исключаете человека, который громче всех говорил про вас, — Андрея Червиченко?

— Абсолютно не исключаю! Президент клуба мог дать команду, чтобы поддержать форму.

— «Стимульнуть»?

— Почему нет? Он хозяин клуба, может пригласить доктора: «Слушай, вот этим и этим ребятам надо...»

Полностью интервью Андрея Чернышова «СЭ» — здесь

Андрей Чернышов
Владислав Ващук
Сергей Юран
Андрей Червиченко
0
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Чернышов: «Павлюченко сказал, что если меня где-то встретит — морду набьет»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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