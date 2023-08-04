Чернышов: «Кто виноват в допинге? У меня несколько версий...»
Экс-главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бромантановом скандале, который случился в клубе в 2003 году.
— Как вы узнали про бромантан?
— Все это случилось, когда обследовали игроков национальной сборной. Нашли у Ковтуна и Титова. А молодежка должна была проводить матч в Ирландии. Прилетаем — звонит Колосков: «Спартаковцев не ставь. Не дай бог и у них что-то обнаружится». В той сборной были Белозеров, Павленко и Павлюченко. Мгновенно делаем тесты — ни у кого из троих бромантана нет.
— Может, все растворилось?
— Брали тесты почти в одно время с национальной сборной!
— Для самого себя есть ответ — кто виноват в допинге?
— У меня несколько версий. Но все это мои домыслы, догадки. Например, был в том «Спартаке» футболист с Украины. Прежде игравший в киевском «Динамо».
— Ващук.
— Да. Мог он привезти оттуда какую-то фармакологию? Запросто! Один из докторов мог дать? Вполне!
— Щукин?
— Не Щукин — точно.
— Почему?
— Он только пришел в команду! Все капельницы Титову, Ковтуну и Ващуку ставил Катулин, который Щукина к этим вещам не подпускал. Хотя, наверное, они могли объединиться... Я сам играл в футбол и прекрасно знаю, что про каждую таблетку ты доктора спрашиваешь: «Это от чего? Для чего?» Даже если она запрещенная — ты понимаешь, на что идешь! Правильно?
— Пожалуй.
— А тут приходит молодой тренер и заявляет: «Будем делать все иначе». Ему ответят: «Ты что, парень? Опомнись!»
— Мы запаслись цитатами. Зачитаем вам отрывок из интервью Юрана, вашего тогдашнего помощника. Готовы послушать?
— Да ради бога.
— «Кто первым произнес слово «бромантан»? Доктор Щукин. Предложил как один из вариантов: «Есть препарат. На определенном этапе можно стимульнуть». Я спросил: какие последствия? «Да, в принципе, никаких. Все выходит за двое-трое суток». Так и было?
— Я не слышал, чтобы Щукин такое говорил. Может, они с Юраном обсуждали?
— Это цитата.
— Хорошо. Смотрите: Щукин работал со мной в молодежной сборной, я привел его в «Спартак». В молодежке-то при этом докторе не было никакого бромантана!
— Это аргумент.
— А вот второй: Щукина после «Спартака» взяли в ФК «Москва». Ко мне подходил Белоус, генеральный директор. Расспрашивал: «Что можешь сказать про этого врача?» — «Очень хороший специалист!» Если бы Щукин был причастен — разве Белоус его взял бы?
— Из своих подозрений вы исключаете человека, который громче всех говорил про вас, — Андрея Червиченко?
— Абсолютно не исключаю! Президент клуба мог дать команду, чтобы поддержать форму.
— «Стимульнуть»?
— Почему нет? Он хозяин клуба, может пригласить доктора: «Слушай, вот этим и этим ребятам надо...»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0