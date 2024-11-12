Дзюба рассказал, почему не пожмет руки Семаку и Галактионову

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба объяснил, почему не хочет пожимать руки главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку и наставнику «Локомотива» Михаилу Галактионову.

Дзюба отметил, что не держит обид на бывших тренеров, но считает, что радушное приветствие с ними будет лицемерием.

«Потому что когда я уходил, они не подошли, не соизволили уделить мне две секунды и сказать простое «спасибо». Они испугались, они прятали глаза, не подошли ко мне и не сказали: «Артем, спасибо за проделанный этап. Жизнь такова, кто-то уходит, кто-то приходит, не ты первый, не ты последний», — цитирует Дзюбу matchtv.ru.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 годы, когда форвард перешел в турецкий «Адана Демирспор». В феврале 2023-го Дзюба подписал контракт с «Локомотивом», за который выступал до лета этого года. В сентябре 36-летний нападающий стал игроком «Акрона».

В текущем сезоне на счету Дзюбы восемь матчей во всех турнирах, два забитых мяча и три результативные передачи. Контракт футболиста с тольяттинским клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.