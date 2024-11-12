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Сегодня, 16:30

Дзюба рассказал, почему не пожмет руки Семаку и Галактионову

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Михаил Галактионов и Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба объяснил, почему не хочет пожимать руки главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку и наставнику «Локомотива» Михаилу Галактионову.

Дзюба отметил, что не держит обид на бывших тренеров, но считает, что радушное приветствие с ними будет лицемерием.

«Потому что когда я уходил, они не подошли, не соизволили уделить мне две секунды и сказать простое «спасибо». Они испугались, они прятали глаза, не подошли ко мне и не сказали: «Артем, спасибо за проделанный этап. Жизнь такова, кто-то уходит, кто-то приходит, не ты первый, не ты последний», — цитирует Дзюбу matchtv.ru.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 годы, когда форвард перешел в турецкий «Адана Демирспор». В феврале 2023-го Дзюба подписал контракт с «Локомотивом», за который выступал до лета этого года. В сентябре 36-летний нападающий стал игроком «Акрона».

В текущем сезоне на счету Дзюбы восемь матчей во всех турнирах, два забитых мяча и три результативные передачи. Контракт футболиста с тольяттинским клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

Источник: matchtv.ru
Артем Дзюба
Михаил Галактионов
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
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