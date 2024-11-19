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Тедеев о подписании Дзюбы в «Акрон»: «Мне хотелось поработать с настоящей звездой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал о том, как принимал решение о подписании в команду нападающего Артема Дзюбы.

В ноябре Дзюба заявил, что экс-тренер сборной России Станислав Черчесов помог ему с переходом в «Акрон».

«Все произошло внезапно, очень быстро. Станислав Саламович мне набрал, я ему безумно благодарен. Я к нему с большим уважением отношусь. Естественно, поговорить лишний раз со Станиславом Саламовичем, неважно, на какую тему, для меня большая честь.

Он меня спросил, есть ли у меня на самом деле интерес к Дзюбе. Я сказал: «Станислав Саламович, безусловно, да. Я уже свое мнение высказал спортивному директору». Я это решение для себя принял, абсолютно отчетливо и взвешенно. Потому что мне самому как тренеру очень хотелось поработать с настоящей звездой, человеком, у которого большое прошлое в футболе уже и настоящее сегодня. Это человек, который сделал очень много для сборной своей страны, тех команд, в которых он играл. И я уверен, что он сделает очень много для «Акрона», — сказал Тедеев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

36-летний нападающий подписал контракт с «Акроном» в сентябре этого года. В текущем сезоне он провел за тольяттинцев 8 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи.

Артем Дзюба
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Акрон
Заур Тедеев
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 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
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 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
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 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
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