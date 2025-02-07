Дркушич: «Хочу ли встретиться со «Спартаком» в финале? Без разницы. Главное — победить»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич в комментарии для «СЭ» отметил, что для команды важно выиграть Winline Зимний кубок РПЛ.

«Для меня и клуба этот турнир важен. «Зениту» хочется побеждать в каждом турнире. Так что важно, что мы первые в группе и идем в финал. Хочу ли встретиться со «Спартаком» в финале? Без разницы. Главное — победить», — заявил Дркушич.

В пятницу, 7 февраля, «Зенит» обыграл «Ростов» (2:1) и вышел в финал зимнего турнира клубов РПЛ. В финале сине-бело-голубые встретятся с командой, занявшей первое место в группе 1, в которой играют «Спартак», «Динамо» (Москва) и «Краснодар».