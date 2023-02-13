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Сегодня, 16:50

Погребняк назвал Жиркова лучшим левоногим футболистом в России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в комментарии для «СЭ» высказался о решении Юрия Жиркова завершить профессиональную карьеру.

«Юрий Валентинович закончил еще год назад. Странно, что для всех это новость. Он безоговорочно лучшая левая нога в России, мой одноклубник по Кубку легенд и партнер по хоккею! Мне с ним очень комфортно. Безальтернативный игрок!» — сказал Погребняк «СЭ».

Последним клубом 39-летнего Жиркова стали «Химки», за которые он выступал с января по июнь 2022 года. В составе ЦСКА Жирков стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА.

Также он выступал за «Зенит», «Челси», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и «Динамо»

Павел Погребняк
Юрий Жирков
ФК Зенит
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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Зенит – Н. Новгород
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