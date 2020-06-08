Как стало известно «СЭ», проведение вчерашнего товарищеского матча «Локомотива» и «Динамо» (1:1) согласовал Роспотребнадзор. Ответственность за организацию контрольных игр несут клубы-участники и местные органы власти. РФС официально не запрещал встречи клубов до возобновления РПЛ.

Ранее СМИ сообщили, что контрольный матч за закрытыми дверями уже провели «Рубин» и «Тамбов». О намерении провести аналогичную встречу уже объявили «Арсенал» и ЦСКА, а «Крылья» наметили три товарищеских игры до рестарта сезона. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев также заявил о намерении провести «пару тренировочных матчей перед стартом сезона», уточнив, что для этого нужно получить разрешение от местного отделения Роспотребнадзора.

На прошлой неделе вопрос проведения товарищеских игр обсудили на общем собрании клубов премьер-лиги, но окончательное решение планируется принять на исполкоме РФС, который состоится 9 июня. (Евгений Белоусов)